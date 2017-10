Nove pessoas são detidas por tráfico e suspeita de tráfico no Centro

Um grupo de nove pessoas, entre eles seis menores, foram detidos pela Polícia Militar (PM) na tarde dessa quarta-feira, 18, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Halfeld, região central, por tráfico e suspeita de tráfico de drogas.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), foi feita denúncia anônima de que um grupo estava no local e, entre eles, um homem estaria realizando comércio ilícito de drogas. O suspeito foi abordado pelos militares e tentou fugir, mas foi detido.



Durante buscas pessoais realizadas nos nove abordados, os militares encontraram, ao todo, 13 buchas e um cigarro de maconha consumido até a metade; a quantia de R$615, dos quais R$541 se encontravam em posse de uma adolescente; uma faca e um telefone celular.



Ainda de acordo com informações da PM, uma das autoras desacatou integrantes da guarnição, além de ameaçar os policiais e resistir à prisão.



Os autores e menores foram conduzidos a delegacia, estes últimos acompanhados de seus representantes legais.