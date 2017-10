Jovem de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas no Vila Ideal

Jovem de 16 anos é apreendido por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira, 18, no bairro Vila Ideal, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências, A Polícia Militar (PM) realizava patrulha pelo bairro quando, ao passarem próximo a um bar na Avenida Francisco Valadares, conhecido no meio policial como um ponto de tráfico de entorpecentes, localizaram um grupo em atitude suspeita.

Ao avistarem a guarnição da polícia o grupo formado por jovens fugiu do local deixando cair certa quantia de dinheiro.

A PM conseguiu alcançar um menor infrator, de 16 anos, e após busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$350. Ele confirmou ser dinheiro proveniente do tráfico de drogas e negou ter lançado fora outras quantias durante a fuga.

Durante buscas pela região forma localizados 10 papelotes de cocaína em uma lava jato desativado e outra quantia da mesma substância em uma marquise do bar onde o grupo se encontrava. O menor negou ser proprietário do material, afirmando já ter vendido a sua quantia de droga.

O menor recebeu voz de apreensão em flagrante pelo ato infracional e foi encaminhado junto com sua mãe, de 37 anos, até a Delegacia para as demais providências.