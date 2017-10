Menina de 9 anos é estuprada pelo primo de 25 anos

A Policia Militar (PM) registrou nessa quarta-feira, 18, uma ocorrência de estupro de vulnerável, na qual a vítima, uma menina de 9 anos, teria sido abusada pelo próprio primo, de 25 anos.

De acordo com o registro da ocorrência, nesta quarta-feira, a vice-diretora e uma funcionária da Escola Estadual Professor José Freire, localizada no bairro Industrial, zona Norte da cidade, fizeram contato com a PM e solicitaram a presença na escola.

Em relato aos policiais, elas afirmaram que durante a terça-feira, dia 17, perceberam que a vítima estava muito quieta e chorosa, e ao indagá-la se estaria tento algum problema em casa, a menina teria falado a respeito do primo que vinha tocando em seu corpo, entretanto não deu mais detalhes.

Na quarta-feira, 18, a vice-diretora e a funcionária notaram que a garota continuava com comportamento anormal, voltaram a conversar com ela na presença de testemunhas. Durante a conversa a menina revelou que no último sábado, dia 14, o primo teria tocado suas partes íntimas sobre a roupa e feito com que ela praticasse sexo oral com o mesmo. Relatou também que constantemente o autor mostra sua genitália e a ameaça de agressão caso ela não faça o que ele manda.

Diante as declarações da vítima, as testemunhas fizeram contato imediato com o Conselho Tutelar e também ligaram no 190 a fim de tomarem as medidas cabíveis.

A Polícia Militar se deslocou até a possível residência do autor, mas encontrou apenas a mãe no local. Ela relatou a PM que o filho não se encontrava em casa e que possivelmente estaria trabalhando na região do bairro São Mateus não sabendo indicar o local.

As partes foram orientadas em relação aos devidos procedimentos.

A Polícia Civil irá investigar o caso.