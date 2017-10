Adolescente dispara tiro e quase atinge mãe e filho no Parque das Águas

Um adolescente de 17 anos efetuou disparo de arma de fogo na porta do apartamento de uma jovem de 18 anos, na Rua Nazira Mattar de Freitas, bairro Parque das Águas, zona Norte, no início da tarde dessa terça-feira, 17.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava na residência, quando o autor bateu à porta e ela, acompanhado do filho de três anos, atendeu. Ao visualizar o autor por uma fresta, ela tentou fechar a porta, mas o mesmo usou as pernas para impedí-la. Em ato contínuo, a jovem ouviu um estampido de disparo de arma de fogo.



A vítima também relatou à PM que a motivação para o ato foi um desentendimento passional, envolvendo a namorada do autor.



Os policiais realizaram rastreamento, mas o adolescente não foi localizado.