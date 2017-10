Dupla armada assalta dois postos de combustível em JF

Dois postos de combustível foram assaltados por homens armados na noite dessa terça-feira, 17, no bairro Vitorino Braga, zona Leste de Juiz de Fora. Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), os suspeitos chegaram no primeiro estabelecimento em uma motocicleta e um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R$300.



Ainda de acordo com o registro, suspeitos com as mesmas características assaltaram um outro posto de gasolina e fugiram levando R$30.



Uma testemunha informou que viu os assaltantes indo em direção ao bairro Santos Anjos. Os militares realizaram rastreamento, mas ninguém foi encontrado.