Grupo de menores comete assaltos na região central de Juiz de Fora

Dois jovens, ambos de 23 anos, foram assaltados por um grupo de menores na noite desta terça-feira, 17. Os crimes ocorreram durante a noite.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), os menores, dois de 16 anos e um de 17 anos, estavam armados com facas e assaltaram um jovem que encontrava-se na Rua Santos Dumont, no Bairro Granbery, região central da cidade. Eles levaram o celular da vítima e em seguida fugiram.

Após o assalto no Granbery, o grupo seguiu para o Bairro São Mateus, onde, na Rua Gil Horta, abordaram outro jovem. Eles também roubaram o celular da vítima e depois fugiram.

A PM realizou buscas pelos menores, que foram localizados no bairro Paineiras. Eles foram encaminhados à Delegacia para as demais providências.