Funcionário do Conselho Tutelar é acusado de injúria racial

Uma jovem de 25 anos registrou ocorrência na Polícia Militar (PM) contra um funcionário do Conselho Tutelar de Juiz de Fora por ofensa racial, na noite dessa segunda-feira, 16.



De acordo com informações da PM, a vítima relatou que, durante discussão em uma rede social, o suspeito teria enviado a ela uma mensagem privada, dizendo que ela tinha "cor de bosta". Ele teria afirmado ainda que a jovem deveria se cuidar melhor, pois devia esconder um monte de coisas na cabeça, menos pente e shampoo.



Segundo a vítima, o suspeito trabalha no Conselho Tutelar da rodoviária de Juiz de Fora. Ela também afirma que possui provas materiais do ocorrido. Diante do exposto, a jovem foi orientada a pegar copia da ocorrência para maiores providencias.



A redação do Diário Regional entrou em contato com o acusado, mas ele preferiu não se manifestar até ser notificado pelo caso.