Homem assalta dois jovens, perde a identidade na fuga e PM o identifica

Dois jovens, de 15 e 16 anos, foram agredidos e assaltados na tarde desta segunda-feira, 16, na região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), os jovens passavam pela Rua Doutor Constantino Paleta, quando foram abordados por indivíduo que, simulando estar armado com uma faca, exigiu que as vítimas entregassem seus pertences.

As vítimas se recusaram a entregar os objetos. Com a recusa, o autor desferiu um soco no jovem de 15 anos, roubou seu cartão de ônibus e também roubou o aparelho celular do jovem de 16 anos.

Após o crime, o homem fugiu do local, mas durante a fuga deixou cair alguns pertences próprios, dentre eles, a carteira de identidade. De posse do documento, a PM realizou consultas e identificou o endereço do indivíduo no Bairro Nossa Senhora das Graças, localizado na zona Nordeste da cidade.

Uma guarnição da polícia se dirigiu até a residência do autor, de 30 anos. Ele recebeu voz de prisão e, além disso, também foi identificado que o mesmo possuía um mandato de prisão em aberto.

As vítimas reconheceram o autor. Ele foi encaminhado a Delegacia e a faca utilizada no crime foi apreendida. Os objetos roubados foram recuperados.