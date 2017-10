Jovem é assassinado com tiro no rosto no bairro Santa Cruz

Um jovem de 25 anos foi vítima de homicídio na manhã desta segunda-feira, 16, no bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), por volta das 11h55 foram registrados barulhos de tiros no bairro. A PM foi acionada e uma guarnição se deslocou até a região para averiguar a situação.

Ao chegarem à Rua Luiz Vilani, os policiais identificaram o corpo da vítima caída ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado até o local, sendo constata a morte do jovem. Uma perícia técnica também foi acionada para os trabalhos de praxe no local do crime.

O jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo na altura do olho esquerdo.

A PM não identificou nenhum suspeito do crime, nem motivação para o mesmo.

O caso será investigado.