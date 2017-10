Drogaria é assaltada no centro de Juiz de Fora

Uma drogaria foi assaltada na noite deste domingo, 15, na região central de Juiz de Fora. O estabelecimento fica na esquina da Rua São João com a Rua Batista de Oliveira.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o indivíduo, de 24 anos, chegou à drogaria armado com uma faca. Ele ameaçou um jovem de 22 anos que se encontrava no local, roubou dois frascos de desodorante e fugiu.

A PM realizou buscas pela região e localizou o autor na Rua Roberto de Passos. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia. Os produtos roubados não foram encontrados.