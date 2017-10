Funcionários são rendidos e mercearia é assaltada no Democrata

Uma mercearia foi assaltada por dois indivíduos neste domingo, 15, no bairro Democrata, localizado na zona Noroeste de Juiz de Fora. O estabelecimento fica localizado na Rua Rafael Zacarias.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma das vítimas, um homem de 47 anos, encontrava-se na mercearia, com as portas fechadas.

Em determinado momento o homem abriu a porta do local para que uma funcionária, de 41 anos, pudesse entrar. Nesse instante dois indivíduos, armados de revólveres, invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto.

Os autores roubaram os celulares das vítimas, R$300 do bolso do homem de 47 anos, R$300 do caixa e um aparelho de DVD do local. Após o crime a dupla fugiu em um veículo Chevrolet Kadett.

A PM recolheu informações do crime, repassadas por um taxista, além de imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local da ocorrência. De posse desses dados, realizaram buscas pela região, entretanto os autores não foram encontrados.