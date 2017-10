Jovem de 16 anos comete três tentativas de homicídio no bairro Paula Lima

Um jovem de 16 anos cometeu uma série de tentativas de homicídio neste domingo, 15, no bairro Paula Lima, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrência da Polícia Militar (PM), a primeira vítima do jovem foi um homem, de 48 anos, que caminhava pela Rua Vicente Gávio, quando foi alvejado por um disparo de arma de fogo efetuado pelo autor. O homem ficou caído ao solo e perdeu grande quantidade de sangue. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde foi constatada uma perfuração proveniente de arma de fogo no tórax. Ele ficou sob cuidados médicos.

Após o crime, o autor teria fugido em direção a um campo de futebol do bairro. A PM realizou buscas na região e localizou o menor, que foi apreendido.

Neste momento, outras duas possíveis vítimas do autor, um de 35 anos e o outro de 42, se apresentaram perante a guarnição, acusando os crimes do menor.

Segundo informações repassadas à PM, o homem de 42 anos estaria em sua residência juntamente com um amigo, a vítima de 35 anos, quando o jovem teria invadido o local com uma arma de fogo e apontado em direção ao seu rosto.

O autor exigiu que o homem entregasse uma motocicleta que se encontrava na garagem da residência, entretanto o homem de 42 anos conseguiu se desvencilhar do jovem e fugiu correndo para um matagal próximo ao local dos fatos.

O homem de 35 anos relatou que após a fuga do colega, o menor apontou a arma de fogo em sua direção e exigiu as chaves da motocicleta. A vítima negou o pedido do autor, que então teria apertado o gatilho da arma duas vezes, porém a mesma falhou.

O jovem então teria dado duas coronhadas na cabeça do homem, causando-lhe uma lesão na região. Como represália a vítima teria dado um soco no autor, momento em que a arma de fogo caiu ao solo.

Após o combate o autor pegou a arma e fugiu em direção a via pública, e as vítimas então teriam acionado a Polícia.

O homem de 35 anos também foi encaminhado a UPA Norte a fim de receber devidos cuidados nos ferimentos da cabeça.

A Polícia Militar, de posse das informações repassadas pelas vítimas, localizou a arma de fogo utilizada pelo autor escondida em uma sacola plásticas em muro próximo ao campo de futebol do bairro Paula Lima.

Enquanto se deslocavam para atender as ocorrências, A PM também recebeu informações de que o mesmo autor teria fugido da residência de uma das vítimas e teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em via pública.

Após finalizar as ocorrências, os policiais apreenderam o autor e a arma, e ambos foram encaminhados para a Delegacia. A representante legal do menor, de 19 anos, acompanhou o autor.