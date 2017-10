Jovem de 16 anos é apreendida após guardar drogas e armamento do namorado

Uma jovem de 16 anos foi apreendida por crime análogo ao de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira, 13, no bairro Vila Ideal, zona Sudeste de Juiz de Fora.

Durante patrulhamento pelo bairro, a Polícia Militar (PM), recebeu a denúncia de que uma jovem, namorada de um indivíduo envolvido em tráfico de drogas, estaria guardando arma de fogo e drogas em sua residência.

Mediante tais informações uma guarnição da Polícia se deslocou até a Rua Vera Consuelo Nascimento, local indicado na denúncia. Na residência, identificaram uma senhora e após autorização da mesma, iniciaram buscas no local.

Durante as buscas foram localizadas no assoalho do guarda-roupas da menor, uma sacola plástica contendo 87 munições calibre 45, uma barra de crack, 204 pedras da mesma substância, uma balança digital, material para embalar drogas e uma pistola calibre 45, marca hk oxidada, carregada com 8 munições calibre 45. Todo material foi encontrado na presença da proprietária da residência.

A PM se deslocou até a casa do namorado da jovem. A mãe do jovem informou que o mesmo não encontrava-se no local, mas que a menor sim. A garota informou aos policiais que todo o material encontrado em sua residência seria de propriedade do seu namorado e que guardava, há aproximadamente um mês, todo o material ilícito. Ela não soube informar a localização do namorado.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão a menor infratora pelo ato infracional de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A jovem foi conduzida a presença da autoridade de polícia judiciária de plantão, juntamente com todo material apreendido, acompanhada de sua genitora.

A PM segue na busca pelo autor e proprietário do material apreendido.