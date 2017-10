Jovem de 19 anos morre afogado no bairro Linhares

Um jovem de 19 anos morreu afogado nesta sexta-feira, 13, em um lago no bairro Linhares, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) juntamente com um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se deslocaram até a Rua Diva Garcia e no local encontraram a vítima já sem sinais vitais. O médico constatou a morte por afogamento.

Uma testemunha informou a Polícia que o jovem teria mergulhado no lago e ao perceber que era fundo, começou a se afogar. Ele ainda afirmou ter tentado salvar a vítima, mas não conseguiu.

Uma funerária removeu o corpo da vítima.