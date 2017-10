Duas mulheres são assassinadas a tiros no bairro São Benedito

Duas mulheres de, 26 e 43 anos, foram vítimas de homicídio nesta sexta-feira, 13, no bairro São Benedito, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) recebeu informações via disque 190, a respeito de um duplo homicídio na Rua Araxá.

Uma equipe da PM se deslocou até o local e encontrou no interior de uma residência os corpos das duas vítimas, uma com 7 disparos na cabeça e pescoço, e a outra com 4 disparos na cabeça.

Testemunhas do crime afirmaram a Polícia de que os possíveis suspeitos do crime seriam dois indivíduos, um de 19 e outro de 43 anos. A guarnição realizou buscas pelos autores e prenderam ambos. O crime ainda teria um terceiro envolvido, mas até o momento, o mesmo não foi localizado.

A perícia da Polícia esteve no local do crime. A arma não foi localizada. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Na cena do crime foram encontrados 11 cartuchos calibre 380, uma bucha de maconha, que foi identificada nas vestes de uma das vítimas.

O crime será investigado.