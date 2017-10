Jovem é morto com cinco tiros no rosto

Um jovem de 20 anos foi morto na noite dessa quinta-feira, 12, na Rua Araxá, situada no bairro São Benedito. Os militares foram acionados e encontraram a vítima caída ao solo com ferimentos proveniente de arma de fogo no rosto. O jovem era conhecido no meio policial devido ao seu envolvimento com tráfico de drogas.



De acordo com o registro da ocorrência, os autores efetuaram os disparos de dentro de um carro. Os policiais foram até a residência da vítima e encontraram129 pedras de crack e R$293,10.



A perícia foi acionada e o perito constatou cinco perfurações no rosto da vítima e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).