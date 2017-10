Homem armado rouba mais de R$750 em estabelecimento comercial na Avenida dos Andradas

Um estabelecimento comercial foi assaltado por um homem armado com um facão na manhã dessa quarta-feira, 11, na Avenida dos Andradas, região central da cidade.



De acordo com informações da Policia Militar (PM), a gerente do estabelecimento relatou que o autor entrou na loja e colocou vários desodorantes spray no interior de sua jaqueta. Abordado pelo balconista, que percebeu a ação, o homem retirou um facão da roupa, apontou na direção do funcionário e ordenou que o mesmo ficasse quieto, afirmando que ninguém seria machucado.

Em seguida, o assaltante se dirigiu aos caixas e, apontando a arma para uma funcionária que estava no balcão, ordenou que ela entregasse o dinheiro. A vítima estava com dois malotes, contendo a quantia de R$764, e os entregou ao autor.



O suspeito fugiu pela Avenida, sentido centro.



A gerente presenciou o instante da entrega dos malotes e acionou a PM após o fato. O local possui circuito de câmeras, mas o mesmo não estava em funcionamento. O autor não foi localizado.