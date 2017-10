Dois são vítimas de tentativa de homicídio no Parque Guarani

Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na Avenida Juiz de Fora, no Parque Guarani, zona Nordeste, na noite dessa quarta-feira, 11.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas estavam no interior do veículo do jovem mais novo quando outro carro se aproximou. Um rapaz desembarcou, quebrou o vidro da janela do automóvel da vítima e disparou contra um dos jovens. O mesmo foi atingido no tórax e braço e foi atendido no Hospital de Pronto Socorro (HPS).



Os autores são outros dois jovens, de 22 e 24 anos. O mais velho foi localizado em sua residência após rastreamento feito pelos militares. Ele foi reconhecido pelas vítimas e preso em flagrante. O outro suspeito não foi encontrado.



A arma do crime não foi localizada.