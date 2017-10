Jovem de 19 anos é morto a tiros no Marumbi

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no início da noite dessa quarta-feira, 11, na Rua Barão do Retiro, bairro Marumbi, zona Leste de Juiz de Fora.



Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), populares que estavam no local relataram que dois autores efetuaram disparos contra a vítima, que teve perfurações na região cervical e no dorso esquerdo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.



Ainda de acordo com a PM, a suspeita é de que os autores seriam moradores do bairro. Os militares realizaram patrulhamento pelo local, mas ninguém foi encontrado.