PM registra quatro roubos a mão armada nesta terça

A Polícia Militar (PM) registrou quatro roubos a transeuntes somente entre a tarde e o início da noite desta terça-feira, 10.

O primeiro caso ocorreu pela manhã, na Rua Paulo Garcia, no bairro Benfica, localizado na zona Norte de Juiz de Fora. No local, uma mulher de 25 anos teria sido abordada por um jovem de 20 anos, que apontando uma arma, ordenou que a vítima entregasse o aparelho celular. A mulher obedeceu e o autor fugiu com o aparelho. Ele foi reconhecido por foto.

No período da tarde, outra ocorrência também na Rua Paulo Garcia no bairro Benfica. Um homem de 56 anos caminhava pela rua quando foi abordado por um indivíduo em uma bicicleta. Ele teria apontado um objeto, aparentemente uma arma de fogo, e roubou a quantia de R$150 da vítima. O autor fugiu e não foi localizado.

O terceiro caso ocorreu no bairro Ponte Preta, também localizado na zona Norte de Juiz de Fora. Duas jovens, uma de 16 anos e a outra de 21, transitavam pela Avenida Marginal, quando foram abordadas por um indivíduo em uma bicicleta, que teria apontado um revolver calibre 28 na direção de ambas. O autor roubou os celulares da vítima e fugiu. As vítimas reconheceram o indivíduo, que teria 22 anos, como sendo o vizinho delas. Foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado.

No início da noite uma ocorrência de roubo também foi registrada no bairro Cidade Jardim, localizado na zona Sul da cidade. Um jovem de 22 anos passava pela Avenida Rio Branco, quando foi abordado por um indivíduo, armado com uma pistola, que roubou seu celular. O autor fugiu em uma moto e não foi localizado.