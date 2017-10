PM apreende pés de maconha em residência de JF

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) pelo crime de associação para o tráfico, na manhã dessa segunda-feira, 9.



Segundo informações da PM, viaturas se deslocaram até uma residência, na Rua Eduardo Sathler, Residencial dos Pinheiros, após informações de que os autores cultivavam pés de maconha no local.



Os militares foram autorizados a entrar no imóvel, onde localizaram, no quintal, cinco vasos com pés da planta. No interior da residência foram encontrados, ainda, uma balança de precisão, quatro potes de plástico contendo diversas sementes de maconha, quatro invólucros plásticos contendo certa quantidade da droga e um pote de vidro contendo infusão do entorpecente.



Na presença de uma testemunha, os autores confirmaram a propriedade dos materiais apreendidos e foram presos em flagrante. Juntamente com o material, a dupla foi conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária.