Dupla armada assalta ônibus no Vila São José

Dois homens armados renderam um motorista e um cobrador, de 31 e 23 anos, respectivamente, e roubaram R$297 do caixa de um ônibus da linha Jardim Esperança/Centro, na noite dessa segunda-feira, 9. O crime aconteceu na Rua Hélio Felet, bairro Vila São José, região Nordeste da cidade.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que, por volta das 22h50, estavam em deslocamento próximo a um viradouro, quando dois homens saíram de um lote baldio. Um deles estaria portando uma arma de fogo, que, segundo as vítimas, aparentava ser uma sub metralhadora, e ficou do lado de fora do ônibus, apontando a arma para o motorista. O outro suspeito entrou no coletivo e, também de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que o cobrador lhe passasse o dinheiro.



O funcionário da empresa entregou a quantia de R$297 ao assaltante e a dupla fugiu a pé, sentido ao bairro Retiro. As viaturas da PM realizaram rastreamento, mas nenhum suspeito foi encontrado. As vítimas foram orientadas sobre as providências a serem tomadas.