Homem é vítima de tentativa de homicídio em bar no Santa Rita

Um homem de 52 anos sofreu uma tentativa de assassinato na noite deste domingo, 8, no bairro Santa Rita, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM), através do disque 190, recebeu informações de que teriam ocorrido disparos de arma de fogo na Rua Fernando Marcato. Uma equipe se deslocou até o local e encontraram a vítima caída ao solo com duas perfurações de arma de fogo no antebraço direito.

Em conversa com a PM, o homem relatou que se encontrava em um bar, o qual é proprietário, na companhia de um cliente, quando um indivíduo invadiu o local com uma arma de fogo. Ele também informou que, após ser atingido pelo primeiro disparo, teria deitado no chão atrás de um balcão, momento em que o autor teria efetuado mais dois disparos e então teria fugido.

A vítima não soube repassar informações a respeito do autor. Ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi medicado e liberado.

A Polícia realizou buscas na região, mas não localizou o indivíduo.