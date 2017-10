Mulher rouba R$350 e mantimentos em residência do ex-marido na zona Norte

Uma mulher de 28 anos, acompanhada de um comparsa armado, roubou o ex-marido, na madrugada dessa sexta-feira, 6, na Rua Doutor Milton Ladeira, bairro Industrial, zona Norte da cidade.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, de 56 anos, relatou que, por volta das 4h45, a ex-esposa bateu na porta de sua residência pedindo para usar o banheiro. O homem, que está separado da autora há nove anos, afirma ter relutado em abrir a porta, uma vez que a mesma já o teria agredido e ateado fogo em sua casa em data anterior.



Após a autora insistir e alegar que estava passando fome, o homem abriu a porta. Ela entrou na residência acompanhada de um comparsa armado, que ameaçou a vítima de morte.



A mulher revirou as coisas do ex-marido e localizou, no bolso de uma calça, a quantia de R$350. Ela também roubou diversos mantimentos da casa.

Ainda segundo a PM, a vítima relatou que os autores evadiram em um veículo de cor clara e informou aos militares o endereço da ex-esposa. Foi realizado rastreamento, mas os autores não foram encontrados.