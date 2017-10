Homem é vítima de tentativa de homicídio no Vila Alpina

Um homem de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã dessa sexta-feira, 6, na Rua Eurico Viana, bairro Vila Alpina, zona Leste. De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma viatura compareceu ao local para averiguar disparos de arma de fogo e os militares se depararam com a vítima caída na calçada.



O homem relatou que desceu de seu veículo para pegar alguns materiais em uma residência próxima, quando um outro carro, de cor vermelha, passou por ele e disparos foram efetuados em sua direção. A vítima foi atingida de raspão no braço direito e na lateral direita do abdômen, vindo a cair na calçada.



O homem foi socorrido por uma equipe de resgate dos Bombeiros e conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Ainda segundo a PM, até o fechamento do registro, seu estado de saúde era estável, sem risco de morte. Ele passou por uma cirurgia para extração de um projétil alojado nas costas.



O carro da vítima foi atingido por alguns disparos e foi entregue à sua filha após realização de perícia. Um segundo carro que estava no local também foi atingido e passou por perícia. Os disparos acertaram, ainda, o portão de entrada de uma casa.



Testemunhas relataram aos militares que, possivelmente, o carro da vítima teria sido confundido com o de um morador do local que trafica drogas em sua residência. Contaram também que, no momento dos disparos, um outro homem saiu de uma casa abandonada, na mesma calçada, e revidou com tiros. O suspeito fugiu logo em seguida.



O local foi liberado após realização do socorro à vítima e realização dos trabalhos periciais.