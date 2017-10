Idoso é agredido e roubado por dois indivíduos após sair de banco

Um idoso de 71 anos foi agredido e roubado na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro Vila Esperança I, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o idoso teria sacado a quantia de R$937 em uma agência bancária e depois seguiu para um restaurante. Após deixar o estabelecimento, o senhor seguiu para sua residência.

Ao passar pela Rua Clementina de Jesus o idoso foi abordado por dois indivíduos que o agrediram e roubaram a quantia sacada no banco. A vítima ficou caída no chão, enquanto os autores fugiram com o dinheiro.

O idoso sofreu algumas escoriações, recebeu socorro e foi medicado.

A PM realizou buscas na região, mas os indivíduos não foram localizados. Acredita-se que um deles tenha 18 anos.

Nesta quinta-feira, uma mulher também foi roubada após sair de um banco no centro de Juiz de Fora.