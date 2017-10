Duas pessoas foram vítimas de assaltantes armados nessa terça-feira em JF

Um dos casos aconteceu na Rua Marina Ribeiro Oliveira, bairro Santa Rita, zona Leste, onde uma jovem de 25 anos foi assaltada por um homem armado com um canivete na manhã dessa terça-feira, 3. De acordo com o registro da ocorrência, a vítima relatou que aguardava um ônibus no local, quando foi abordada pelo suspeito. Após ameaçá-la, o autor roubou seu celular e a quantia de R$2,75.



No bairro Granbery, região central, um adolescente de 14 anos teve seu celular roubado por um homem armado com uma faca. O crime aconteceu na Rua Barão de Santa Helena, no início da tarde de terça-feira, 3. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito é irmão de um indivíduo já conhecido no meio policial.