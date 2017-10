Jovem tem celular roubado e PM localiza autores a partir do sistema de rastreamento do aparelho

Uma jovem de 24 anos foi assaltada na noite desta terça-feira, 4, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Doutor Romualdo, no bairro São Mateus, região central da cidade.

De acordo com registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por dois indivíduos com facas que anunciaram o assalto. Os autores levaram o aparelho celular e uma bolsa com objetos pessoais e documentos da jovem. Após a ação, fugiram em um carro de cor prata.

O celular da vítima possuía um sistema de localização, que foi utilizado pela PM no rastreamento dos autores. A partir das indicações do sistema, foi possível identificar a localização do aparelho no bairro Vale Verde, zona Sul da cidade.

Uma equipe da Polícia se deslocou até o local e localizou o celular em um barranco nos fundos de uma residência. Após levantamentos, foi verificado que um dos autores, de 24 anos, era proprietário de um veículo com as mesmas características repassadas pela vítima. Ele foi localizado e confessou o crime. Além disso, também indicou a participação de um terceiro indivíduo, de 20 anos, que teria colaborado no planejamento e execução do assalto.

A PM se deslocou até a residência desse outro indivíduo, que por sua vez, negou qualquer ligação com o crime. A vítima, porém, o reconheceu como participante do roubo.

Além destes dois autores, um jovem de 17 anos também teria participado da ação criminosa. Ele foi apreendido.

Os autores, de 20 e 24 anos, foram presos em flagrante e o veículo utilizado no crime foi apreendido.