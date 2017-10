Jovens são assaltados por grupo de doze pessoas no Morro da Glória

Dois jovens,19 e 21 anos, foram assaltados por um grupo de doze pessoas, na Avenida dos Andradas, Morro da Glória, região central, na madrugada de domingo, 1º. O registro da ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde dessa segunda-feira, 2.



Segundo a PM, as vítimas relataram que, por volta das 3h, estavam em um bar no Morro da Glória e, quando passavam pelas proximidades de outro estabelecimento, perceberam o grupo se aproximando. Ao passar pelos dois jovens, os suspeitos roubaram o boné do mais velho. Eles ainda o agrediram com chutes e socos, jogando-o no chão, e roubaram o cordão de prata que ele estava usando. A vítima sofreu escoriações no nariz.



Ainda de acordo com informações da Polícia, o outro jovem correu e se desvencilhou dos autores, porém um deles conseguiu pegar sua carteira, que estava no bolso traseiro da calça.



Os autores fugiram pela Avenida sentido ao Morro da Glória.



As vítimas afirmaram que não acionaram a PM na hora dos fatos pois duas viaturas compareceram ao local e os ajudaram no rastreamento dos autores. Ninguém foi localizado. O boné roubado foi encontrado jogado próximo ao mergulhão.