PM apreende drogas e armas em residência no Ipiranga

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 24 anos e uma mulher de 41, por tráfico de drogas, no bairro Ipiranga, zona Sul, no início da tarde dessa segunda-feira, 2. De acordo com informações do registro de ocorrência, os militares compareceram até uma residência na Rua Olivia Moreira após receberam denúncia sobre o comércio de entorpecentes e porte de arma de fogo no local.



O primeiro suspeito foi abordado pelos militares e negou a posse de material ilícito. Autorizados pela mulher, os militares entraram na casa e, após buscas, encontraram, na prateleira do guarda roupas de um dos quartos, nove pedras de crack enroladas para a venda, uma bucha de maconha e uma espingarda de pressão sem marca.



Ainda segundo informações da PM, durante a ação a suspeita se apresentava bastante nervosa e aparentou estar portando um volume em sua cintura. Foi então solicitado que a mesma levantasse a blusa até a altura da cintura, sendo encontrado, dentro de sua calça, um invólucro transparente, usualmente utilizado para armazenar entorpecentes, e a quantia de R$27.



Dando prosseguimento às buscas, foi localizado, na área externa da casa, em meio a garrafas, um revólver calibre.22 com numeração e marcas omitidas. Questionado sobre a existência de materiais ilícitos, o homem informou que em cima do mesmo guarda roupas onde foram encontradas as drogas havia um coldre com oito cartuchos intactos calibre.22.



Os suspeitos não apresentaram documentos comprovando a origem das armas e munições. Eles foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, ao delegado de polícia judiciária.