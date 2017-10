Jovem é roubado e agredido com garrafa no Alto dos Passos

Um jovem de 20 anos foi agredido e roubado no início da madrugada do domingo, 1º, no Bairro Alto dos Passos, localizado na zona Sul da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem passava pela Rua Severiano Sarmento quando foi abordado por três indivíduos. Um deles lhe aplicou uma gravata, enquanto os outros dois roubavam seu aparelho celular, um relógio, além de R$120.

Segundo a vítima, após roubarem seus pertences, os autores lhe agrediram com um gargalo de garrafa, causando um corte no couro cabeludo, e depois fugiram em rumo ignorado.

O jovem se deslocou até o Hospital de Pronto Atendimento (HPS) a fim de buscar atendimento. Ele não soube repassar muitas informações a respeito dos assaltantes.