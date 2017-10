PM registra quatro roubos a veículos somente na madrugada de sábado

A Polícia Militar (PM) registrou quatro roubos a veículos somente no último sábado, 30, em Juiz de Fora.

O primeiro caso ocorreu na madrugada do sábado, 30, no bairro Vila Ideal, localizado na zona sudeste da cidade.

De acordo com os registros da Polícia Milita (PM), o motorista, de 36 anos, teria estacionado o veículo da marca Astra, na Rua José Monteiro, na noite da sexta-feira, dia 29. Na manhã do sábado, ao chegar ao local onde estacionou o veículo, não o encontrou. O carro não possuía alarmes, nem travas, entretanto, possuía seguro. A vítima foi orientada em relação às providências necessárias.

O segundo caso ocorreu no bairro São Mateus, região central da cidade. A vítima, de 33 anos, teria estacionado uma moto, da marca CG 125, na Rua Doutor Romualdo, no início da madrugada do último sábado, dia 30. Ao retornar, ainda na madrugada, ao local onde estacionou a moto, não a encontrou mais. A vítima foi orientada em relação às providências a serem tomadas.

O terceiro caso ocorreu no bairro Jardim de Alá, localizado na zona sul de Juiz de Fora. De acordo com a PM, a vítima, de 51 anos, teria estacionado o carro, da marca Uno Mile, na Rua José Boareto, por volta das 5h da madrugada. O motorista se ausentou por aproximadamente 1 hora e 20 minutos e quando retornou já não encontrou mais seu veículo. No carro ainda estavam uma carteira contendo a CNH (Documento de habilitação), certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) de 2017, diversos cartões de crédito e um notebook. A vítima foi orientada pelos policiais.

O quarto caso ocorreu no bairro São Sebastião, localizado na zona Leste e envolveu dois assaltantes. De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar, a vítima de 38 anos, entregava alguns lanches no bairro utilizando uma moto da marca Honda. Ao passar pela Rua Ademar Ferreira, o motorista teria sido abordado por dois indivíduos, portando arma de fogo, que anunciaram o assalto e roubaram o veículo.

Com informações sobre a moto repassadas pela vítima à PM, foi possível fazer um rastreamento e localizar a moto com os autores. Os policiais realizaram cercos, bloqueios e interceptações na região e conseguiram impedir que os assaltantes fugissem com a moto. Os indivíduos abandonaram o veículo e fugiram a pé por um escadão no bairro, não sendo mais encontrados. A motocicleta foi removida para o depósito de veículos do Itajuru.