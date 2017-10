Acidente envolvendo carro do sistema prisional e moto deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo um veículo do sistema prisional e uma moto deixou uma mulher ferida no último domingo, 1º de outubro.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o veículo da marca Toyota Hilux, pertencente ao sistema prisional, seguia pela Rua Paracatu, no bairro Bom Clima, zona Nordeste de Juiz de Fora, quando reduziu a velocidade e executou uma conversão à direita para acessar a Rua Irene Batista de Oliveira. Nesse momento, o condutor de uma moto Honda, que vinha atrás do carro, colidiu com a traseira do mesmo.

De acordo com o condutor da moto, o motorista da Toyota teria executado uma manobra de retorno à esquerda em local proibido. Relatou também que as luzes de emergência e sirene (giroflex) não estavam ligadas.

Com a batida, o motorista da moto e a passageira, de 39 anos, caíram no chão. A passageira foi atendida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região e depois conduzida para o Hospital Monte Sinai, onde permaneceu em atendimento.