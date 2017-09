Três funcionários de uma empresa de bebidas foram assaltados no fim da tarde dessa sexta-feira, 29, na Rua João Salvi, situada no bairro Santa Cândida, zona Leste. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), os trabalhadores estavam em um caminhão da empresa quando foram abordados por dois homens armados. Os autores roubaram R$3.312,40 e fugiram.