Adolescentes são apreendidos após assalto violento

Dois adolescentes foram apreendidos após cometerem um assalto na manhã dessa sexta-feira, 29, na Rua Mariano Procópio, na altura do bairro Jardim Glória, Centro. A vítima, uma mulher de 57 anos, relatou aos militares que estava indo para o trabalho, transitando pela Rua Dom Lasagna e quando iria iniciar a travessia para a Rua Mariano Procópio, viu três indivíduos, que aparentemente estavam usando drogas e estavam visivelmente alterados.



Os homens agrediram fisicamente a vítima com socos e chutes, mesmo ela ter caído no chão e só pararam de agredi-la quando o celular dela caiu do bolso.



Os policiais fizeram rastreamento pela região e localizaram os dois adolescentes. Os autores foram apreendidos e encaminhados à delegacia.