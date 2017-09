Pedreiros são agredidos e roubados por sete indivíduos no Ipiranga

Três pedreiros, de 27, 47 e 67 anos, foram agredidos e assaltados na saída de serviço em uma granja no bairro Ipiranga, localizado na zona Sul de Juiz de Fora. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, 28.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas foram abordadas por sete suspeitos, dois deles armados com um revólver e uma pistola. Os autores agrediram os pedreiros com socos, pontapés e pedradas, causando ferimentos nos mesmos.

Após as agressões e ameaças o grupo roubou um celular, uma mochila com objetos pessoais, uma carteiras e uma lixadeira, além das chaves da granja onde os pedreiros trabalhavam.

Após a ação os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas, mas até o momento não foram localizados.