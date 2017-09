Dupla ameaça funcionárias com cacos de vidros e roubam motel na zona Sudeste

Um motel localizado na Estrada União Indústria, próximo ao bairro Granjas Primavera, zona Sudeste, foi assaltado nesta quinta-feira, 28.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dois a jovens, de 19 e 26 anos, teriam se instalado no motel e efetuado despesas, entretanto, no momento em que saíram do estabelecimento, anunciaram o assalto a três funcionárias do local.

As vítimas, de 28, 33 e 50 anos, foram ameaçadas com força física e cacos de vidros pelos indivíduos. Além das despesas, eles levaram a quantia de R$632 e mais três aparelhos celulares.

A PM realizou buscas e fez contatos com outros motéis da cidade, conseguindo a informação de que um veículo suspeito estaria em outro motel, localizado no bairro Cruzeiro do Sul, zona Sul da cidade. Uma equipe da Polícia se deslocou até o local e adentraram o estabelecimento encontrando os dois autores em uma suíte.

Os dois jovens foram presos, a Polícia recuperou o material roubado e também localizou dois papelotes de cocaína.

O carro utilizado pela dupla era da marca Strada e tinha placa da cidade de Piúma, no Espírito Santo. O veículo foi apreendido.