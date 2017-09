Dupla é detida por tráfico de drogas no Dom Bosco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 18 foi preso por tráfico de drogas no bairro Dom Bosco, zona Sul, na manhã dessa quarta-feira, 27. A prisão foi feita durante cumprimento a um mandato de busca e apreensão em uma residência na Rua Miraí.



Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), o jovem autorizou a entrada dos policias no imóvel. Com ele, foram apreendidas duas buchas grandes de cocaína. Já com o adolescente, os militares encontraram uma quantia em dinheiro, uma porção pequena de maconha e quatro papelotes de cocaína.



Também foram realizadas buscas nos cômodos da residência. No quarto do jovem, dentro de um tênis, foi encontrado um revólver carregado com seis munições intactas, além de outras munições, chave mixa e aparelhos celulares. Em outros quartos da casa, os policiais apreenderam uma balança de precisão, invólucros plásticos e uma pequena porção de maconha.



Também foram apreendidos pássaros da fauna silvestre, que serão entregues ao órgão competente.



Ainda segundo a PM, a ação foi acompanhada por testemunhas, sendo assegurado os direitos constitucionais dos envolvidos. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para as demais providências.