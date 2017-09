Três jovens são presos por tráfico de drogas no Manoel Honório

Três jovens, de 19, 22 e 29 anos, foram presos na noite desta quarta-feira, 27, por tráfico ilícito de drogas. O grupo foi abordado no bairro Manoel Honório, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Durante patrulha pelo bairro, a PM avistou um veículo Fiat Uno Mille no qual os ocupantes demonstravam estar bastante apreensivos, em atitude suspeita. Os policiais deram ordem para que o veículo parasse o que não foi obedecido. O carro seguiu para a Rua João do Rio e neste momento um dos ocupantes teria arremessado para fora do veículo uma sacola plástica branca. A viatura seguiu o carro e conseguiu fazer com que o mesmo parasse. Os ocupantes receberam ordem para descer do veículo e se posicionarem para busca pessoal, o que foi feito pelos militares.

A Polícia resgatou a sacola arremessada pelos indivíduos e em seu interior foram localizados cinco tabletes de maconha, três papelotes de cocaína, cinco celulares de marcas diversas com chips e cinco carregadores dos celulares. Todo o material foi apreendido.

Os autores receberam voz de prisão.