Motorista de empresa de São Paulo é assaltado no Alto dos Passos

Um motorista, de 27 anos, foi assaltado na manhã desta quarta-feira, 27, no bairro Alto dos Passos, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista trabalha para uma empresa de equipamentos eletrônicos de São Paulo e encontrava-se na cidade com um veículo da mesma para execução de alguns serviços.

Ao passar pela Rua Severino Meireles, o motorista teria estacionado em determinado ponto, momento em que um veículo corsa sedan parou na parte traseira do veículo em que estava. Dois indivíduos saíram do carro e um deles, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Os autores roubaram uma carteira com a quantia de R$500, um aparelho celular e um aparelho GPS, que apresenta a localizações e rotas para o motorista. Após a ação, fugiram em direção a Rua Barão de São Marcelino.

A vítima relatou a PM que o veículo utilizado pelos assaltantes estava com fitas adesivas na placa, assim não conseguiu identificá-lo. O motorista recebeu as orientações em relação às providências a serem tomadas.

Os suspeitos não foram localizados.