PM registra três tentativas de homicídio somente nesta quarta-feira

A Polícia Militar (PM) registrou, somente nesta quarta-feira, 27, três tentativas de homicídio em Juiz de Fora. Os registros foram realizados num espaço de tempo de apenas 12 horas.

O primeiro caso ocorreu em um cruzamento da Rua Filonilia Carlota de Jesus com a Rua Jacinto Marcelino, no bairro Olavo Costa, zona Sudeste. No local, um jovem de 17 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu seu braço e se alojou nas costelas.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem teria sido alvejado por dois irmãos, de 15 e 18 anos, motivados por desavenças entre bairros.

A vítima foi levada por familiares para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), encaminhada para o centro cirúrgico e não corre risco de morte.

A Polícia realizou buscas, mas os autores não foram encontrados.

A segunda tentativa de homicídio foi registrada no bairro Filgueiras, localizado na zona Nordeste da cidade.

De acordo com a PM, um jovem de 19 anos, atendia um cliente em sua barbearia na Rua Orlando Riani, quando percebeu a aproximação de dois indivíduos trajando roupas camufladas. Os indivíduos então dispararam tiros em direção ao estabelecimento, atingindo a vítima na cabeça, na nuca e no joelho.

Uma pessoa teria ouvido os disparos e correu em direção à vítima que estava caída ao solo. O jovem foi levado imediatamente para o hospital, com o apoio de uma viatura de polícia que seguiu abrindo passagem no trânsito para um socorro mais rápido. Ele foi atendido em um hospital onde permaneceu internado para realização de cirurgia.

A vítima estava consciente e relatou a PM que não conhecia os autores do crime e que não possui nenhuma rixa com moradores do bairro.

Em contato com algumas testemunhas que presenciaram o crime, foi relatado que os autores teriam fugido a pé sentido campo, atravessado um córrego e então acessado um escadão do bairro. Depois não tiveram mais contato visual com os autores, que apesar das buscas, não foram localizados.

A terceira tentativa de homicídio foi contra um homem de 58 anos e um jovem de 21 anos, pai e filho, moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, pai e filho estavam em sua residência, na Rua Creozol, quando um homem de 51 anos, teria chegado até o local e efetuado um disparo em direção ao homem de 58 anos. O tiro acertou o braço da vítima, que imediatamente correu para trás de um veículo para se esconder. O autor foi atrás do mesmo, quando o filho da vítima, entrou em luta corporal com ele e tomou a arma.

Nesse momento um outro indivíduo chegou ao local, agarrou o jovem de 21 anos pelas costas, pegou a arma que ele havia tomado do autor e a devolveu para o mesmo, que fugiu em um veículo da marca Chevete.

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o HPS, onde foi medicado e seguiu em observação.

As motivações para o crime teriam relação com um processo judicial que envolve um imóvel em nome da vítima.

A PM realizou buscas pela região e localizou o autor e seu veículo. Ele foi preso e o veículo apreendido. A arma do crime não foi encontrada.