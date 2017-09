PC apresenta suspeito de descumprir medidas protetivas

Na manhã desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou um homem de 38 anos, suspeito de descumprir medidas protetivas expedidas em favor da ex-companheira, de 31 anos. Em agosto, ela procurou a Polícia Civil para relatar sobre ameaças e danos que estaria sofrendo.

Conforme informações da delegada Ione Maria Moreira Dias Barbosa, ela estaria separada do investigado há aproximadamente dois anos, no entanto, no dia 6 de agosto, ele teria entrado na residência dela e danificado diversos pertences. Além disso, teria feito ligações para o trabalho da vítima para ameaçá-la de morte. Ele também teria criado um perfil falso na internet para ofender as amigas da vítima e estaria ameaçando seu atual namorado, bem como familiares.

Segundo a autoridade policial, após investigações, houve a representação pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Em seguida, o mandado de prisão foi cumprido no final da tarde de segunda-feira, 26, e após ser conduzido até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o investigado foi encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora.

Ao final do inquérito policial, após a produção de provas com cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, o investigado pode responder por ameaça, lesão corporal, violação de domicílio e dano qualificado - por ter sido cometido com grave ameaça -, emprego de substância inflamável, por motivo egoístico com considerável prejuízo à vítima. “Podendo ser condenado a até oito anos de detenção”, concluiu.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil