Duas mulheres são roubadas por homem em moto no Alto dos Passos

Duas mulheres, de 19 e 29 anos, foram assaltadas na noite da última terça-feira, no bairro Alto dos Passos, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas encontravam-se na Rua Pedro Botti quando foram abordadas por um indivíduo com uma arma de fogo em uma moto. Ele anunciou o roubo, levou os aparelhos celulares das vítimas e fugiu em direção ao bairro Santa Luzia, também na zona Sul da cidade.

A Polícia realizou rastreamentos na região em busca do indivíduo. A moto com a qual o autor teria praticado o crime foi localizada e possui placa da cidade de Itamarati de Minas. Entretanto, no momento da abordagem do veículo, era outro indivíduo que o conduzia. As vítimas relataram a PM que o condutor da moto não era o autor do assalto, porém, afirmaram que ele utilizava a mesma blusa que o autor do crime estava usando.

Diante do relato a PM então conferiu o conteúdo do celular do condutor da moto e ao apresentar algumas fotos registradas no aparelho, para as vítimas, as mesmas reconheceram em uma delas a presença do autor do crime.

A Polícia Militar realizou novas buscas na região, mas não obteve êxito em encontrar o autor. A motocicleta foi removida e a jaqueta e capacete usado pelo condutor foram apreendidos sob orientação do delegado de plantão. Os celulares roubados não foram localizados.