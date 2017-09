Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no Costa Carvalho

Dois adolescentes, de 16 e 15 anos, e um jovem, 19, foram detidos por tráfico de drogas na Rua Santa Clara, bairro Costa Carvalho, zona Leste, na noite dessa segunda-feira, 25.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento foi recebida denúncia de que, no local, estariam sendo comercializadas drogas. Após a chegada dos militares, alguns indivíduos fugiram e os dois adolescentes arremessaram invólucros sobre o muro de uma residência.

Com a autorização da moradora, os policiais entraram no terreno e localizaram 160 pedras de crack dentro de um pote plástico. Os menores assumiram a posse do entorpecente e relataram que estavam comercializando as pedras por R$5 cada.



Ainda de acordo com informações da PM, durante buscas foram recebidas informações de que o terceiro suspeito estaria escondido em um barraco, aos fundos de sua residência. O jovem foi encontrado em cima de uma lage e negou estar na companhia dos menores, relatando que teria corrido por estar com medo dos policiais.



Com os três suspeitos, foram apreendidos três celulares e R$40. Eles foram conduzidos à delegacia.