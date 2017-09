Trio armado assalta coletivo no bairro Arco-Íris

Três homens, um deles portando uma arma de fogo e outro armado com uma faca, assaltaram um ônibus na Rua Cirene Alves da Silva, no bairro Arco-Íris, zona Sul, na noite dessa segunda-feira, 25.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), os autores deram sinal para a parada do ônibus e, ao entrarem no veículo, anunciaram o roubo. Sob ameaças, eles exigiram que o cobrador entregasse todo o dinheiro do caixa. Foram levados cerca de R$300 e o trio fugiu no sentido do bairro Vale Verde.

De acordo com as vítimas, o veículo possui câmeras de circuito interno.

Viaturas do turno fizeram rastreamento, mas os autores não foram localizados. As vítimas foram orientadas sobre os procedimentos a serem tomados.