Jovem é agredida e assaltada no Centro

Uma jovem de 23 anos foi agredida com socos e assaltada por dois indivíduos na Rua Batista de Oliveira, região central, na noite dessa segunda-feira, 25. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que aguardava pelo namorado quando foi abordada pelos dois suspeitos, um deles com o rosto coberto pelo capuz da blusa.



A dupla anunciou o assalto e agrediu a jovem com soco no rosto e no abdômen. Eles fugiram levando um aparelho celular, documentos, um cartão de crédito, uma carteira de couro e a quantia de R$830.



Os militares realizaram rastreamento na região, com auxílio das câmeras do sistema Olho Vivo, mas os autores não foram localizados. A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal e atendida pelo médico de plantão. Ela foi medicada e ficou em observação.