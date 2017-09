Dupla assalta taxista no Teixeiras

Um taxista de 55 anos foi assaltado por dois homens na Rua Jesus Raimundo, bairro Teixeiras, zona Sul, na manhã desta terça-feira, 26. Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava no ponto de táxi do bairro Santa Luzia, quando os dois suspeitos solicitaram uma corrida para o bairro Jardim Gaúcho.



Durante o trajeto, a dupla anunciou o assalto e, mediante ameaça, os autores roubaram R$30 e o celular do taxista. Em seguida, eles fugiram no sentido do bairro Bela Aurora. Os militares realizaram rastreamento, mas os suspeitos não foram encontrados.