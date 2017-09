Um comerciante foi vítima de estelionato na manhã desta terça-feira, 26, ao negociar uma carga de cerveja que seria arrematada em leilão. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que efetuou o pagamento, no valor de R$84 mil, e o autor disse que iria buscar a nota fiscal para carregarem os produtos, porém, o suspeito fugiu com o dinheiro.



Ainda segundo informações da PM, o comerciante avalia que a carga renderia um lucro de R$150 mil.