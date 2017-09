Quatro são presos por agredir mulher em assalto no Alto dos Passos

Quatro homens, com idades entre 21 e 29 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) após assaltarem um mulher de 39 anos e um casal, de 21 e 22 anos, na Rua Dom Viçoso, bairro Alto dos Passos, zona Sul, na madrugada desse domingo, 24.



Segundo informações da PM, a primeira vítima estava indo para casa quando foi abordada pelos quatro suspeitos, sendo que dois deles a agrediram com socos no rosto. A mulher foi atendida no Hospital de Pronto Socorro (HPS), com hematomas na face e um corte no couro cabeludo. O casal foi abordado na referida rua quando seguia sentido a uma lanchonete e, mediante ameaças, tiveram alguns pertence roubados.



No total, os suspeitos roubaram, das três vítimas, R$65, uma bolsa, um boné e um cordão prateado.



Testemunhas informaram que os autores fugiram em um veículo Ford Fiesta. O carro foi flagrado por câmeras do Olho Vivo e, momentos depois, localizado próximo a um bar na Praça Agassis, bairro Mariano Procópio, região central.



As vítimas reconheceram os autores e, no interior do veículo, foi encontrado o boné roubado. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados a delegacia.