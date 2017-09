PM registra disparo de arma de fogo em casa de shows no Salvaterra

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após efetuar disparos de arma de fogo em uma casa de shows na Avenida Deusdedith Salgado, bairro Salvaterra, zona Sul, na madrugada desse domingo, 24.



Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram ao local o autor estava sob o domínio de populares, que entregaram uma arma com duas munições não deflagradas e um cartucho de munição deflagrada. O material foi apreendido.



Ainda de acordo com o BO, testemunhas afirmaram que foram feitos disparos no interior da casa de shows, mas ninguém se apresentou como vítima.



O autor apresentava ferimentos e foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi constatada uma fratura na tíbia direita. Ele alegou que havia entrado na festa quase na hora do término e, por isso, solicitou aos seguranças que lhe devolvessem metade do valor. Neste momento, um indivíduo, que ele não soube identificar, lhe deu um soco no olho. Na sequência, o autor sacou a arma de fogo e tentou efetuar os disparos, mas os mesmos falharam. Frequentadores do local e segurança investiram contra ele, sendo que algumas pessoas o dominaram e outras o agrediram, mas ele não soube identificar suspeitos.